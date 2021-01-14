Вечером в среду, 13 января, в СНТ “Казанка”, что в деревне Ивановка Высокогорского района, произошел пожар. Около восьми часов там загорелся садовый домик. Об этом его хозяин - 74-летний мужчина, сообщил охраннику товарищества. Он просил о помощи, так как был отрезан от выхода огнëм, а на окнах горящего дома были решëтки.Когда на место прибыли спасатели, общая площадь пожара составила порядка 51 квадратного метра. Его удалось ликвидировать лишь к 21.30. Хозяин жилища погиб.- Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации печей, - отмечают в пресс-службе МЧС Татарстана.