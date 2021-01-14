В Ульяновскую область доставили четвертую партию вакцины от коронавируса «Спутник V» - еще 1,1 тысячи доз. В первую очередь ими планируется привить медработников, педагогов и людей с хроническими заболеваниями без противопоказаний - совершеннолетних без ОРВИ, беременности и аллергических реакций.Отметим, что на данный момент регион получил уже 2 342 дозы препарата. Власти области просят местных жителей обращаться со всеми вопросами о COVID-19 и вакцинации по телефону 122.С начала пандемии в области инфекцию подхватили уже более 39,6 тысячи человек.