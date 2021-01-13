Сегодня, 13 января, в Казани руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана (АИР РТ) Талия Минуллина вместе с главой республиканского Минтранса Фаритом Ханифовым и главой Тукаевского района Фаилом Камаевым обсудили проект превращения района в транспортный хаб.Это позволит перераспределить потоки, увеличить рынок труда и в будущем создать там и новые объекты туристической инфраструктуры.Осталось только решить вопрос с выделением под этот проект земли – нужна площадь 85 гектаров, а также найти так называемого якорного инвестора. Сообщает на своей официальной странице в соцсети АИР Татарстана.