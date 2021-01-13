В Казани суд признал 44-летнюю главу экс-глава филиала страховой фирмы из Москвы виновной в крупном мошенничестве. Женщина похитила из компании более 168 миллионов рублей. Свою вину она так и не признала. Ее приговорили 5 годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Также, судом был удовлетворен гражданский иск о взыскании с женщины тех самых похищенных миллионов.Было доказано, с 2008 по 2014 года, занимая указанную должность, осужденная заключала фиктивные агентские договоры с 4 подконтрольными ей компаниями. Последние полученные страховые полисы фактически не получали и не реализовали. Но при этом исправно, благодаря главе филиала, получали комиссионное вознаграждение.- Ранее гособвинитель предложил суду признать женщину виновной и приговорить ее к 6,5 годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 миллиона рублей, - сообщили в прокуратуре Татарстана.Там также отметили, что данный приговор суда об условном сроке пока не вступил в законную силу.