Госкомитет Татарстана по охране объектов культурного наследия решил ежемесячно мониторить отклонение башни Сююмбике. Сейчас оно составляет критические два метра. Делать замеры падающей казанской башни высотой в 58 метров специалисты будут при помощи технологии наземного лазерного сканирования, сообщил глава комитета Иван Гущин.Отметим, что ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче Татарстану прав по государственной охране Казанского Кремля, который входит в список ЮНЕСКО.