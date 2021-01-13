Пассажиры, которые прибыли в аэропорт Краснодара к 21.00 еще 12 января, чтобы вылететь в Казань, провели всю ночь в воздушной гавани - рейс задержали на 12 часов. Причиной задержки суперджета, как сообщили собственные источники \\"Комсомолки\\" в транспортном ведомстве, стало обледенение резиновой прокладки уплотнителя одной из дверей суперджета.Вылететь обратно самолет в Казань смог только в 9.00 в среду, 13 января.- Аэропорт Казани работает в штатном режиме, - в свою очередь сообщил \\"Комсомолке\\" пресс-секретарь воздушной гавани Адель Гатауллин.