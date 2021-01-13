С февраля у МФЦ Казани появится один нерабочий день в месяц. В это время сотрудники центра будут обучаться законодательным нововведениям. Ранее этот процесс проводился без остановки приема граждан, но теперь работников стало больше и такая возможность пропала.Заметим, что все одиннадцать казанских офисов МФЦ не будут закрываться одновременно. У каждой точки будет свой методический день. Так, день закрытия одного из офисов горожане смогут обратиться за получением услуг в другие 10 работающих филиалов.Когда у того или иного офиса новый нерабочий день, можно узнать по ссылке.