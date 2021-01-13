В Альметьевске сотрудники исправительной колонии №8 получили информацию, что вскоре на ее территорию для осужденных попытаются доставить запрещенные предметы - сотовые телефоны и зарядные устройства к ним. Известно было, что гаджеты попытаются привезти вместе с грузом.\\"Посылку\\" вскоре обнаружили сотрудники УФСИН Татарстана на транспортном КПП исправительного учреждения. Во время досмотра грузового автомобиля-лесовоза, который привез бревна для нужд колонии, в кабине большегруза под обшивкой рядом с водительским местом обнаружили и изъяли свертки. В них и находились шесть сотовых телефонов и зарядные устройства к ним.За рулем лесовоза-\\"контрабандиста\\" находился 53-летний житель Заинского района Татарстана. Сейчас в отношении его составлен протокол об административном правонарушении. Ему грозит штраф до 5 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УФСИН Татарстана.