Глава Марий Эл Александр Евстифеев принял решение продлить режим повышенной готовности в республике. Большинство “ковидных” ограничений будут действовать еще месяц - вплоть до 14 февраля. Еще часть из них будет отменена.Так, граждане в возрасте старше 65 лет теперь могут не находиться на самоизоляции, несовершеннолетние могут посещать торговые центры без родителей, а сами ТЦ - возобновить работу детских комнат.Заметим, что в Марий Эл пока запрещено проводить массовые и спортивные мероприятия, осуществлять работу кафе и клубов в период с 23.00 до 6.00. Люди по-прежнему должны находиться в магазинах и общественном транспорте в медицинских масках. Вузам рекомендовано временно перевести студентов на дистанционное обучение, а в общежитиях ввести комендантский час.По последним данным в Марий Эл выявлено порядка 9,8 тысячи случаев COVID-19. Большинство зараженных уже выздоровели.