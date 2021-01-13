Серьезная авария с участием иномарки «БМВ Х3» и отечественной легковушки «Лада Гранта» произошла вчера, 12 января, в Железнодорожном районе Ульяновска на 212 километре автодороги «Подъезд к г. Ульяновск от федеральной автодороги «М-5 Урал». По предварительным данным, в 11.30 33-летний водитель иномарки «БМВ Х3» грубо нарушил правила дорожного движения - он не выбрал безопасную дистанцию и врезался в учебный автомобиль автошколы «Лада Гранта», который двигался впереди. Учебным автомобилем управляла 26-летняя женщина-курсант автошколы, в салоне находилась 51-летняя женщина-инструктор по вождению.В результате удара отечественная легковушка вылетела в кювет, обе женщины получили травмы различной степени тяжести и отправлены в больницу, сообщили в Госавтоинспекции Ульяновской области.