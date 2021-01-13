В столице республики продолжается противостояние сотрудников \\"скорой помощи\\" и ее руководства. Медики требуют выплатить им надбавки за переработку, а администрация уверяет, что это никакая не переработка, а просто совмещение, и деньги за это все уже давно получили.Свои претензии сотрудники станции скорой помощи (ССП) начали предъявлять еще в 2014 году. Иски подавали более 60 человек. Часть заявлений в судах была удовлетворена, но несогласные с отказами сотрудники ССП подали апелляцию.Всего в судах рассматриваются иски 69 сотрудников ССП Казани.