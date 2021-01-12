Утром 8 января сотрудники футбольного стадиона \\"КАМАЗ\\" в Набережных Челнах под 15-метровым электронным табло обнаружили раненного 46-летнего мужчину. Его доставили в больницу, но через некоторое время он скончался.Во время осмотра места происшествия выяснилось, появилась версия, что погибший совершил суицид.Как сообщил \\"Комсомолке\\" собственный источник в правоохранительных органах, данный мужчина, по предварительным данным, являлся действующим сотрудником одной из силовых структур Набережных Челнов.