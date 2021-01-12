В столице Марий Эл завершено расследование уголовного дела о серии нападении на женщин. Так, в разбое, покушении на убийство и грабеже обвиняется 43-летний мужчина. Вскоре он предстанет перед судом.По версии следствия, на первую свою жертву он напал вечером 10 января 2020 года в Йошкар-Оле. В безлюдном месте он повалил женщину на снег, забрал цепочки с крестиком и кулоном, кольца, серьги и мобильный телефон. А чтобы потерпевшая ничего не рассказала о нем решил убить, нанеся ей 5 ударов ножом. Но женщина смогла выжить – ей вовремя оказали медпомощь.Второе нападение произошло 20 февраля, опять же в безлюдном месте. Действовал злоумышленник по прежней схеме – забрал все ценное и едва не зарезал жертву.Снова на дело он вышел уже в июле. В этот раз, правда, использовал не нож, а газовый баллончик. Повалил на землю и брызнул из него женщине в лицо, а после забрал ювелирные украшения и телефон. В тот же месяц злоумышленник опять совершил нападение на представительницу слабого пола. Теперь ради ценностей он душил свою жертву.Кроме того, как следует из материалов уголовного дела, обвиняемый 8 и 13 июля 2020 года совершил еще два грабежа.- С целью установления виновного был проделан огромный объем работы. В том числе, проверялись ломбарды и другие возможные точки сбыта похищенного. При осмотре двух мест происшествий были изъяты окурки, а на одном – шапка. Проведенные экспертизы выявили совпадение ДНК следов, - рассказывают в следственном комитете Марий Эл.Там также добавляют, что для сбора доказательной базы по этому делу, в частности, было опрошено более 100 свидетелей. Сам же мужчина свою вину так и не признал.