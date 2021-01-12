Столкновение на встречке произошло 11 января в 8.45 на 47 километре автодороги «Йошкар-Ола – Козьмодемьянск» в Килемарском районе республики. По предварительным данным, 35-летний водитель ВАЗ-2109 не учел дорожные и метеорологические условия, и на скорости выехал на встречку, где врезался в иномарку Renault Sandero, которой управлял 53-летний водитель.- В результате столкновения пострадали водитель отечественной легковушки, водитель и два пассажира Renault Sandero, - сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл.