Признан виновным в \\"Террористическом акте\\", \\"Попытке осуществления террористического акта\\", \\"Незаконное изготовление оружия\\" и \\"Незаконное изготовление и перемещение взрывчатого вещества\\" таксист Ильшат Зайнагутдинов, которого вместе с подельником задержали летом 2019 года сотрудники ФСБ Татарстана недалеко от железнодорожных путей в промзоне Нижнекамска. Мужчины планировали подорвать их, но планы стали известны сотрудникам ФСБ, и их задержали во время попытки заложить взрывчатку.Во время следствия выяснилось, что Зайнагутдинов и его подельник Руслан Шамшутдинов планировали еще и отравить сотрудников силовых структур, похитить одного из них и пытать, чтобы выяснить необходимую им информацию. Мужчины - стронники ИГИЛ*.В декабре 2020 года стало известно, что Руслан Шамшутдинов осужден на 14 лет лишения свободы, а после вступил в законную силу и приговор для Зайнагутдинова. Он 17 лет проведет под стражей. Первые три года в тюрьме, остальные 14 - в колонии строгого режима.*международная террористическая организация запрещенная в России