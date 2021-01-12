Серьезная авария произошла в понедельник, 11 января, в 18.45 на 7 километре автодороги «Йошкар-Ола – Зеленодольск» в Медведевском районе республики. По предварительным данным, 61-летний водитель российского внедорожника Нива в зоне действия дорожного знака «Обгон запрещен» выехал на встречку. Там он врезался в другой российский внедорожник УАЗ Патриот, которым управлял 37-летний мужчина.- В результате дорожно-транспортного происшествия на месте аварии скончалась 65-летняя пассажирка автомашины Нива, - сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл. - В больницу с травмами различной степени тяжести доставлены оба водителя.