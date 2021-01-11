Страшную находку сделали сотрудники одного из мусороперебатывающих заводов Новочебоксарска днем 10 января. Во время проверки и сортировки отходов они обнаружили пакет, в котором находилось тело новорожденного ребенка.Останки младенца передали следователям, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.- Известно, что погибший - мальчик. Устанавливается причина смерти новорожденного, назначена и проводится судебная медицинская экспертиза. Устанавливается личность матери ребенка, - сообщили в следственном комитете Чувашии.Там также просят граждан, обладающих какой-либо информацией о случившемся, сообщить об этом в полицию по телефону «02» либо в следственное управление по телефонам (8352) 62-46-59 и (8352) 66-24-31.