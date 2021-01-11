В новогодние праздники в общественном транспорте Казани были выявлены 215 нарушителей масочного режима. Это стало причиной того, что власти решили ужесточить контроль за ношением средств индивидуальной защиты в автобусах, троллейбусах и трамваях города. Об этом сегодня, 11 декабря, на “деловом понедельнике” в мэрии столицы Татарстана заявил председатель Комитета по транспорту Айдар Абдулхаков.Отметим, что большинство нарушителей имеют при себе маски и надевают их на месте лишь после замечания сотрудников контрольно ревизионной службы. Несмотря на это, проверять общественный транспорт в Казани станут чаще.