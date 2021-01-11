В МЧС Татарстана подвели итоги новогодних каникул 2021 - с 1 по 10 января. За этот период в регионе произошло 111 пожаров, на которых погибли 14 человек, пять пострадали, спасены 20 человек.- Основное количество пожаров в новогодние праздничные дни в Татарстане произошло в жилом секторе. Основная причина пожаров с гибелью людей – неосторожное обращение с огнем, - отметили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.Основными причинами пожаров стали: неосторожное обращение с огнём; неосторожность при курении; неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.В частности, сильный пожар произошел 1 января в квартире многоэтажки Нижнекамска, когда пожарным удалось спасти 14 человек. Часть из них эвакуировали при помощи пожарной лестницы.Тогда же произошло возгорание в Набережных Челнах. Там погиб мужчина. Его тело было обнаружено в зале, сидящим в кресле. Предполагаемая причина пожара - неосторожность при курении.Поздно ночью 1 января в Лениногорском районе в селе Федотовка на пожаре погибли два человека. По предварительным данным, причиной возгорания стала непотушенная сигарета.Уже 2 января в Бугульме из-за курения в квартире начался пожар и погибла женщина, ее личность устанавливается.2 января в Азнакаевском районе на пожаре погиб мужчина.3 января произошел пожар в Агрызском районе республики. Там в дачном доме погиб пенсионер из Удмуртии.В этот же день в Нижнекамском районе во время возгорания в частном доме погиб еще один мужчина.Уже 4 января в казанском поселке Юдино из-за возгорания в высотке пришлось спасать пятерых жителей дома.5 января в Лаишевском районе в коттеджном поселке Камский Берег во время тушения огня в сторожке нашли тело пенсионера-охранника. В этот же день в Казани спасли мужчину, который отравился продуктами горения.В этот же день в Кировском районе Казани во время пожара погибла женщинаУтром 6 января в Зеленодольском районе погиб мужчина. В этот же день сигнал сработки автономного пожарного извещателя спас жизнь другому пенсионеру - он успел выйти из загоревшегося дома.В тот же день во время пожара в Верхнеуслонском районе погибли два человека.10 января на пожаре в Набережных Челнах погибли пожилые супруги.