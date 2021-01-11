Проектные работы по строительству в физкультурно-оздоровительного комплекса по спортивной гимнастике и акробатике в ЖК «Салават купере» и Центра баскетбола в ЖК «Весна» продолжаются. В 2021 году их уже хотят начать возводить.Кроме того, в этом году в Казани продолжат реализовать программу и по устройству универсальных спортивных площадок.Так, например, баскетбольно-волейбольные площадки появятся в школе №43 (ул.Восстания, 8а) и школе №41 (ул.Х.Такташа, 81), а площадки для мини-футбола в татарско-русской школе №65 (ул.Ш.Усманова, 25б) и у спорткомплекса «Ак Бурэ» (ул.Вагапова, 17).Запланирован капремонт в спортшколах «Мотор» и «Савиново», а также в спортивно-оздоровительных лагерях «Молодая гвардия» и «Экран». Там, в частности, хотят построить беговые дорожки и мини-футбольные поля.Продолжается и проектирование крытого ледового дворца по улице Гаврилова, Центра пляжных видов спорта по улице Сибгата Хакима и спортивного комплекса дзюдо на территории СШОР «Тасма».