Прошедший снегопад стал причиной ограничения автобусных перевозок между городами республики и крупных аварий. Едва осадки прекратились, как на дороги выехали снегоуборочные автомашины, которые должны были очистить магистрали от снега.Всего в республике к уборке были привлечены 636 единиц грузовых автомобилей. 444 из них расчищали от снеговых завалов республиканские трассы.Рассказали в министерстве транспорта Татарстана и про погоду на сегодня, 11 января. Сегодня будет облачно, с прояснениями. Днем выпадет небольшой снег, ночью в отдельных районах ожидается слабая метель. На дорогах будет гололедица, местами сохранятся снежные заносы.