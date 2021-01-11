Столкновение двух отечественных легковушек произошло 10 января в 16.21 на 21 километре автодороги «Звенигово – Шелангер – Морки» в Звениговском районей республики. По предварительным данным, 19-летняя девушка-водитель за рулем отечественного внедорожника ВАЗ-2123 не учла сложные метеоусловия - превысила безопасную скорость, и выехала на встречку. Там ее автомобиль врезался в ВАЗ-2115, которой управлял 33-летний мужчина.Сила удара была такова, что на месте аварии погибли водитель и 33-летний пассажир ВАЗ-2115. Девушка-водитель ВАЗ-2123, ее 22-летний пассажир и 36-летний пассажир \\"пятнадцатой\\" получили травмы и госпитализированы в ближайшую ЦРБ.