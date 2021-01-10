Сегодня, 10 января, в набережночелнинской многоэтажке 18/12 в Новом Городе загорелась трехкомнатная квартира на первом этаже. Сообщение об это поступило спасателями в 15.15, и те оперативно выехали на место.Когда пожарные прибыли на место, стало понятно, что горит в спальне мебель. Площадь возгорания составляла порядка 12 квадратных метров. Пожар был полностью ликвидирован в 15.36. В ходе тушения были обнаружены тела двух пожилых супругов - 84-летнего мужчины и 88-летней женщины, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.Причина пожара предстоит установить специалистам.