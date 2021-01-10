За минувшие сутки в Татарстане выявили еще 91 зараженного коронавирусом. Большинство из них - казанцы (53). Остальные из Аксубаевского района (9), Набережных Челнов (8), Нижнекамского района (5), Высокогорского района (4), Буинского района (2), Пестречинского района (2), Атнинского района (1), Балтасинского района (1), Зеленодольского района (1), Лаишевского района (1), Рыбно-Слободского района (1), Сармановского района (1), Тукаевского района (1), Тюлячинского района (1). Пять случаев завозные, 86 - контактные.Среди зараженных двое детей. Восьмерым - от 18 до 30 лет, 35 - от 30 до 50 лет, 18 - от 50 до 60 лет, 15 - от 60 до 70 лет, 13 - от 70 до 80 лет. Госпитализация потребовалась 31 из них, 60 - оставлены дома под медицинским наблюдением.С начала пандемии COVID-19 в республике подхватили 14 183 человека, 11 023 из которых уже выздоровели, а 207 - скончались.