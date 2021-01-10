В субботу, 9 января, в Марий Эл сразу два автомобиля оказались в кювете. Первый - УАЗ-3962, съехал с проезжей части и врезался в дерево на 34 километре автодороги “Куяр-Солнечный-Ронга” в Советском районе утром, около 7.10. По предварительным данным, 57-летний водитель не выбрал безопасную скорость движения, а также не учел дорожные и метеорологические условия, вследствие чего не справился с управлением “буханкой”.Водитель и его 68-летний пассажир с места ДТП были госпитализированы.Похожая авария произошла в 15.50 на 54 километре автодороги “Озерки - Марьино - Юрьино” в Юринском районе. Там в кювет съехала иномарка Renault Logan, чей 44-летний водитель, предварительно, тоже не выбрал безопасную скорость и не учел дорожные и метеорологические условия.В результате этой аварии пострадала пассажир - 38-летняя женщина.