В Марий Эл количество смертей от коронавируса увеличилось до 178. Так, последний летальный исход инфекции был подтвержден за минувшие сутки. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.Также по его данным, за прошедшие сутки в Марий Эл было выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, в республике с начала пандемии инфекция обнаружилась у 9 637 человек.В свою очередь, как сообщает региональный Минздрав, в республиканских инфекционных стационарах сейчас лечатся 926 пациентов с пневмонией и 363 с коронавирусом. 146 больных находится в тяжелом состоянии, а 786 – в состоянии средней степени тяжести, 32 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.