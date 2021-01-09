Первая плавучая заправка в Татарстане на Волге заработала под Казанью около ледовой переправы «Аракчино - Верхний Услон». Она передвижная. Зимой на ней, не выходя на берег, могут заправляться владельцы снегоходов и квадроциклов. Также она предназначена и для судов на воздушной подушке. Пока заправка работает с 8.00 до 17.00, но летом должна перейти на круглосуточный режим обслуживания.В теплое время года ею могут воспользоваться владельцы яхт и катеров. Они могут заправится бензином АИ-92 и дизтопливом по рыночной цене.