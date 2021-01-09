Сегодня, 9 января, на республиканском совещании в Доме правительства руководитель Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина сообщила, что во время новогодних каникул ожидаемо увеличилась доля заражений коронавирусом внутри семей – на 72%.Всего с 1 по 9 января в Татарстане было зарегистрировано 808 случаев заражения COVID-19. Темп прироста в республике в первый месяц нового года пока составляет 0,7%. В свою очередь на 41% увеличилась доля внебольничных пневмоний.Также Патяшина сообщила, что из 30 действующих в новогодние каникулы загородных детских лагерей Роспотребнадзором было проверено 18 (60%). Нарушения антиковдидных мер были обнаружены лишь в одном лагере.Кроме того, благодаря «горячей линии» управления подобные нарушения были выявлены в двух кафе – работали в ночное время. Материалы по данным фактам были направлены в МВД Татарстана.