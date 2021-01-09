8 января в 21.11 в селе Верхний Услон на улице Автодорожная загорелся дом №19. Жилое здание было рассчитано на две семьи. Из неохваченной огнем половины люди успели самостоятельно выйти. А из горящей 55-летняя женщина вывела на улицу свою 75-летнюю мать. При этом убедившись, что она находится в безопасности, вернулась в дом за 50-летним братом.Приехавших пожарных встретили соседи и та самая пожилая мать. Она рассказала про то как дочь кинулась спасать брата. Но пожарные уже не могли проникнуть внутрь полыхающего дома. Из окон вырывалось пламя, вся крыша была объята огнем. Была угроза, что пожар перекинется на соседнюю часть дома и стоящие рядом хозпостройки. В итоге огонь потушили. После чего обнаружили тела погибших сестры и брата.- Площадь пожара составила 72 квадратных метра. Предварительная причина его возникновения - нарушение правил устройства и эксплуатации печей, - сообщили в МЧС Татарстана.По данным чрезвычайного ведомства всего за 8 января в республике было зарегистрировано пять пожаров. Всего же с начала 2021 года в Татарстане зафиксировано ровно 100 пожаров, в которых 12 человек погибли, 5 пострадали и 20 человек было спасено.