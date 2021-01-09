Согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в последние дни новогодних каникул 2021 – 9 и 10 января, в республике сохранится умеренно-морозная погода со снегом. Так, днем в субботу температура воздуха ожидается в пределах от -4 до -9 градусов. Временами будет идти снег, но небольшой, ветер умеренный.А в субботу 10 января, наоборот ожидается сильный снегопад, правда, лишь местами, а также метель и ветер с порывами до 17 м/с. Ночью столбики термометров будут показывать от -6 до -11 градусов, а днем – от -1 до -6. При этом в эти пару дней на дорогах сохранится гололедица и местами снежные заносы.Что же касается первого рабочего дня 2021 года – 11 января, то тут, по прогнозу Гидрометцентра Татарстана, ночью и утром ожидается снег, а в отдельных районах даже метель, но слабая. Днем же если и будет идти снег, то слабо. На дорогах гололедица, местами сохранятся снежные заносы.Температура воздуха ночью и днем в грядущий понедельник прогнозируется в пределах от -12 до -17 градусов. Также ночью и утром при прояснениях и в западных районах Татарстана дело может дойти и до -22.