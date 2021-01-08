Вчера, 7 января, в 13.00 на улице Зорге трамвай, двигаясь со стороны улицы Фучика, сбил пожилую женщину, которой на вид 60-70 лет. Она получила тяжелые травмы, и была госпитализирована с места дорожно-транспортного происшествия.По предварительным данным, женщина пересекала проезжую часть в неположенном для этого месте – в шаговой доступности от надземного пешеходного перехода, сообщают в МВД Татарстана.По словам очевидцев и водителя трамвая, пострадавшая не смотрела по сторонам и пыталась перешагнуть рельсы не глядя.