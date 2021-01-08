Первоклассница Эмилия поступила в ДРКБ из инфекционной больницы в крайне тяжелом состоянии. Ребенка с признаками вирусной инфекции, осложненной развитием двухсторонним пневмотораксом и пневмомедиастинумом поместили в отделение реанимации. Девочку пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.- По результатам компьютерной томографии мы увидели, что - оба легких представляют собой просто воздушные полости. Выполненное дренирование средостения и плевральных полостей не дало ожидаемого эффекта, мы все еще не могли обеспечить насыщение кислородом кровь ребенка, - цитирует пресс-служба ДРКБ врача-хирурга Михаила Поспелова.Медики находились около Эмилии круглые сутки – стабилизировали ее состояние и искали оптимальные параметры вентиляции легких. О транспортировке ребенка в другие клиники не могло быть и речи. Девочка просто бы не перенесла дорогу. Ее состояние ухудшалось и последние силы организма уходили на сердцебиение. Врачам ДРКБ пришлось консультироваться с коллегами из других регионов в режиме онлайн.- Конечно, мы разговаривали с родителями, обговаривали возможные ситуации. Они нам доверяли. Девочка очень хотела жить, она настоящий боец. И фортуна улыбнулась ей, - вспоминает Михаил Поспелов.Чудо случилось, когда врачи хотели перевести подключенные к Эмилии аппараты на поддерживающий режим. Через короткое время девочка начала снова самостоятельно дышать. В итоге после 67 дней в реанимации Эмилия была выписана. Сейчас она живет здоровой жизнью, но ее родители все еще находятся на связи с врачами.