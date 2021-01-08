По просьбам своих подписчиков в Инстаграме российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков с борта МКС сфотографировал зимнюю Казань.- Сегодня Казань можно назвать одним из самых красивых городов России! – подписал свой снимок в Инстаграме Сергей Кудь-Сверчков. - Казань, расскажите, а как вы проводите новогодние каникулы? Куда ходили?Отметим, что помимо столицы Татарстана космонавт в эти новогодние праздники уже сфотографировал с орбиты Земли такие российские города, как Москва, Оренбург, Сочи, Челябинск, Иркутск, Симферополь, Благовещенск, Красноярск, Самара, Керчь, Астрахань, Екатеринбург, Новороссийск, Туапсе, Санкт-Петербург, Королев, Сергиев-Посад, Переславль-Залеский, Воронеж и Севастополь