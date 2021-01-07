В одном из татарстанских пабликов в соцсетях появился пост о любителях здорового образа жизни, которые устраивают прогулки по парку с последующими ныряниями в прорубь.- Челнинские ЗОЖники призывают окружающих к здоровому образу жизни необычным способом. Уже второй год полураздетые энтузиасты в образах Деда Мороза и Снегурочки проходят 5 километров по парку Прибрежный, а после купаются в проруби, - написал автор поста.Вроде бы, придраться не к чему. Судя по фотографиям, двое мужчин и двое женщин ведут здоровый образ жизни. Вот только их внешний вид озадачил пользователей интернета. По их мнению, мужчины и девушки одеты слишком уж откровенно.\\"Кто-нибудь объясните им, что это не зож, а нудизм\\".\\"А что изменится, если они одежду наденут? ЗОЖ - это не ходить голым по лесам\\".\\"Кто-нибудь объясните дамам, что женские простудные заболевания мочеполовой системы это не шутки, это серьезно, и часто навсегда\\".