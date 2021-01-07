Сборная Росси неудачно выступила на молодежном чемпионате мира, заняв только 4 место. В составе команды выступали три игрока \\"Ак Барса\\". Пр и этом, если голкипер Артур Ахтямов и форвард Илья Сафонов привлекаются к играм главной команды, то защитник Артемий Князев, перебравшийся в систему казанского клуба из-за океана в ноябре, пока довольствуется играм в ВХЛ и МХЛ.- Я пока не владею информацией о его ситуации, возможно его и не будет в клубе, возможно, ему нужно уехать обратно в клуб НХЛ. Пока не уверен на 100%, что он будет в системе, потому не готов отвечать на вопрос, - высказался о перспективах игрока команды наставник \\"Ак Барса\\" Дмитрий Квартальнов.