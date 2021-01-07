За последние сутки татарстанским пожарным дважды поступали вызовы о горящих автомобилях. Так, 6 января около 20.17 поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля в Казани. Машина была припаркована около дома №2 по улице Школьной. При этом, очевидцам удалось потушить пожар еще до прибытия сотрудников МЧС. Причины возгорания пока не известны.Еще один сигнал поступил в 4.32 из Лениногорска. Там, возле дома №40 по улице Чайковского также загорелась легковушка. Прибывшие пожарные потушили огонь. Причина автопожара на данный момент не известна.