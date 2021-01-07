Сегодня днем в Казани на уборку улиц от снега выйдет 321 дорожный рабочий и 306 единиц спецтехники, в том числе 61 комбинированная дорожная машина, 66 тракторных щеток, 86 самосвалов, 46 фронтальных погрузчиков, 28 МКСМ «Барсик» и другие виды техники.Вывоз снега будет осуществляться с участков улиц: 2-я Азинская, Айдарова, Баумана, Беломорская, Большая, Бондаренко, Волгоградская, Габишева, Груздева, Закиева, Карбышева, Габдуллы Кариева, Коллективная, Короленко, Курская, Ломжинская, Меридианная, Новаторов, Павлова, Парковая, Приволжская, Сибгата Хакима, Чехова, Чистопольская, а также с проспектов Фатыха Амирхана, Камалеева, Ямашева и других.- За прошедшие сутки с улиц города вывезли 9225 тонн снега, в уборке города было задействовано 591 единица спецтехники и 368 дорожных рабочих, - сообщили в комитете внешнего благоустройства.На дорогах города за сутки использовано 642 тонны противогололедных материалов. С начала сезона дорожные службы использовали более 24 тысяч тонн противогололедной смеси.