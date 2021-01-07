Как показывает общая практика, в период праздников активизируются мошенники. По данным пресс-службы МВД Ульяновской области, аферисты ведут себя довольно изобретательно, под разными предлогами пытаются проникнуть в квартиру и предлагают подарки, компенсации, помощь различного характера.- Наиболее уязвимой категорией граждан являются люди пожилого возраста, которые в период новогодних и рождественских праздников могут стать жертвами “праздничной социальной помощи”. Так мошенники могут предложить пожилому человеку недорогие путевки в санаторий, оповестить о новогодней материальной помощи и даже прийти под видом социальных работников, чтобы передать ее, но у мошенников, как правило, при себе находятся только крупные купюры. Добродушные пенсионеры соглашаются разменять их, не подозревая, что денежные средства фальшивые. Поговорите с вашими пожилыми родственниками, чтобы они не впускали в дом незнакомцев. Если последние проявляют подозрительную настойчивость, необходимо немедленно звонить в полицию, - пояснили в пресс-службе МВД региона.Еще одним видом преступлений, совершаемых в праздничные дни, являются кражи денег через интернет. Интернет - магазины и сервисы доставки подарков, еды и товаров для дома пользуются популярностью в период новогодних праздников. Ради экономии времени граждане заказывают подарки для себя и родственников через \\"всемирную паутину\\" и беспокоятся не о надежности сайта, а о наличии необходимого товара.Также граждане могут пострадать от так называемого фишингового мошенничества, когда от имени сайтов – двойников известных интернет-магазинов осуществляется массовая рассылка электронных писем с указанием сайта, переход на который приводит на фейковую страницу. С помощью психологических приемов мошенники побуждают пользователя ввести логин и пароль, получая тем самым доступ к аккаунтам и банковским счетам жертвы.- Чтобы не «попасться на удочку», надо более внимательно проверять адресную строку интернет - магазина и сравнить с официальным сайтом. Также можно использовать для подстраховки дополнительную виртуальную карту, на которой есть небольшая сумма денег, - отметили в пресс-службе ульяновской полиции.В период массовых праздников мошенники также всячески завлекают граждан сообщениями о различных победах. Например, сообщают о выигрыше приза и просят перевести деньги за его пересылку или за уплату налога.- УМВД России обращает ваше внимание на то, что если вы не принимали официального участия в каких-либо конкурсах, то оказаться победителем розыгрыша вы не можете, как бы на этом не настаивали мошенники, - сообщили в МВД Ульяновской области.