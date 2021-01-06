По данным на среду, 6 января, в Чувашии скончался 591 зараженный коронавирусом человек. Последние 11 летальных случаев инфекции там подтвердились накануне. Об этом сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с COVID-19.Заметим, что с начала пандемии в республике провели более 418 тысячи тестов на коронавирус. Исследования помогли выявить 16 997 больных. К сегодняшнему дню большинство из них - 15 321 человек, выздоровели.Летальные случаи инфекции в Чувашии фиксируются ежедневно уже более месяца. Так, еще 6 декабря число смертей зараженных там составляло 323.