Во вторник, 5 января, в частном доме №9 на улице Дружбы в селе Чепуги Высокогорского района загорелась кровля. Когда на место прибыли пожарные, площадь возгорания составляла порядка 46 квадратных метров.Пожар был ликвидирован в 15.29. В результате происшествия пострадал 72-летний мужчина.- Причина пожара устанавливается, - сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.Другое огненное ЧП произошло накануне в доме №14 на улице Копылова в Казани. Утром очевидцы увидели дым, который шел с чердака многоэтажки и сообщили об этом спасателям.Когда последние прибыли на место, выяснилось, что на техническом этаже горят электропроводка и вещи. Площадь возгорания составляла 1 “квадрат”.В результате произошедшего пострадал мужчина, который был спасен пожарными.