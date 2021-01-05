По данным на вторник, 5 января, в Чувашии скончались 580 зараженных коронавирусом людей. Десять последних летальных случаев инфекции там подтвердились накануне. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.Заметим, что с начала пандемии в республике провели более 416,3 тысячи тестов на коронавирус. Исследования помогли выявить 16 905 зараженных, в том числе 100 - накануне. К сегодняшнему дню 15 232 больных выздоровели.Смерти зараженных COVID-19 в Чувашии фиксируются ежедневно с 24 ноября.