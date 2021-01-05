За минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 95 жителей Татарстана. Большинство из них - казанцы (52). Остальные из Нурлатского района (7), Лениногорского района (6), Буинского района (5), Нижнекамского района (4), Агрызского района (3), Зеленодольского района (3), Набережных Челнов (2), Арского района (2), Чистопольского района (2), Аксубаевского района (1), Актанышского района (2), Елабужского района (1), Кайбицкого района (1), Камско-Устьинского района (1), Менделеевского района (1), Мензелинского района (1), Новошешминского района (1) и Тукаевского района (1). Три случая завозные, 92 - контактные.Среди зараженных двое детей, 16 - от 18 до 30 лет, 26 - от 30 до 50 лет, 15 - от 50 до 60 лет, 20 - от 60 до 70 лет, 14 - от 70 до 80 лет, одному - от 80 до 90 лет, а еще одному - более 90 лет. Госпитализация потребовалась 29 из них, 66 же были оставлены дома под медицинским наблюдением.С начала пандемии COVID-19 подхватили 13 728 жителей республики. На данный момент 10 821 из них выздоровел, а 198 - скончались. О четырех последних летальных случаях стало известно накануне.