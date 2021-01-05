В понедельник, 4 января, в Волжске 19-летняя девушка за рулем автомобиля Daewoo Matiz врезалась в припаркованную “Ладу Приору”. По предварительным данным, водитель иномарки пыталась объехать препятствие, но не справилась с управлением и выехала на левую обочину.В результате столкновения пострадала 69-летняя пассажирка отечественной легковушки, сообщает пресс-служба УГИБДД Марий Эл.- За минувшие сутки сотрудниками ГИБДД пресечено более 250 нарушений правил дорожного движения. Задержано 8 водителей в состоянии опьянения, из них одного грозит уголовная ответственность за повторное управление автомашиной в состоянии опьянения, - замечают автоинспекторы.