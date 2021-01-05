В понедельник, 4 января, на перекрестке улиц Кырли и Западной в Йошкар-Оле произошла авария. По предварительным данным, 35-летний водитель Hyundai Solaris двигался по второстепенной дороге, но и не предоставил преимущество в движении автомобилю Лада Приора. Произошло столкновение.В результате ДТП пострадала 17-летняя пассажирка отечественной легковушки, которая не была пристегнута ремнем безопасности. С места произошедшего девушку госпитализировали медики, сообщает пресс-служба УГИБДД Марий Эл.Этим же вечером на улице Кырли 22-летний водитель на иномарке Volkswagen Touareg сбил 69-летнего пешехода. Предварительно, мужчина переходил дорогу в неположенном месте. В результате наезда он получил телесные повреждения.