Во вторник, 5 января, при въезде в коттеджный поселок Камский Берег вблизи села Шуран в Лаишевском районе Татарстана произошла трагедия. Около 6 часов утра там загорелся одноэтажный домик охраны на площади порядка 27 квадратных метров. На место были вызваны пожарные, которые спустя час - в 7.02, ликвидировали открытое горение.Прошло еще полчаса прежде чем в домике было обнаружено тело 71-летнего мужчины - охранника поселка.- Причина пожара устанавливается, - отмечают в пресс-службе МЧС Татарстана.