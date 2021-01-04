За прошедшую неделю, с 28 декабря по 3 января, скорая медицинская помощь Казани выполнила 7997 вызовов, в том числе 1021 вызов в общественные места.Наибольшее количество вызовов, 7075, было совершено по поводу различных заболеваний. Из них поводом к 161 выезду стали острые нарушения мозгового кровообращения, а к 43 выездам – острые инфаркты миокарда. На роды врачи выезжали 64 раза.- На несчастные случаи медиков вызывали 858 раз, в том числе 32 звонка поступило с мест ДТП. В авариях пострадал 21 человек, в лечебные учреждения доставили 11 потерпевших. Кроме того, 20 вызовов скорая помощь выполнила к местам пожаров, в которых пострадал один человек, - сообщили в ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» Казани.