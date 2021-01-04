В Татарстане за прошедшие сутки зарегистрировано 87 новых случаев COVID-19, все контактные. 46 человек госпитализировано, 41 получает лечение на дому. Чаще всего коронавирус диагностировали в двух возрастных группах - от 30 до 50 и от 60 до 70 лет - по 22 зараженных.Чаще всего Covid-19 выявляют у жителей Казани - 49 раз. На втором месте Зеленодольский район - 17 случаев. 5 заразившихся - жители Набережных Челнов.На 4 января в Татарстане зарегистрировано 13 633 случая COVID-19. Выздоровело за весь период 10 798, в том числе 21 за минувшие сутки.