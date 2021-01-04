Сегодня днем в Казани на уборку улиц от снега выйдут 278 дорожных рабочих и 288 единиц специальной техники, в том числе 57 комбинированных дорожных машин, 62 тракторные щетки, 82 самосвала, 36 фронтальных погрузчиков, 26 МКСМ «Барсик» и другие виды техники.Вывоз снега будет осуществляться с участков улиц: 8 Марта, Айтматова, Баумана, Беломорская, Бирюзовая, Вахитова, Вербная, Воровского, Габишева, Гаврилова, Гагарина, Гвардейская, Губкина, Декабристов, Ильича, Галиаскара Камала, Касаткина, Копылова, Красикова, Краснококшайская, Кулахметова, Миля, Павлова, Рахимова, Столбова, Федосеевская, Сибгата Хакима, Чистопольская, с проспектов Амирхана и Ибрагимова, Мамадышского тракта, а также из микрорайона Дербышки, поселков Брикетный, Дружба, Кадышево.- За прошедшие сутки с улиц города вывезли 5950 тонн снега, в уборке города было задействовано 477 единиц спецтехники и 257 дорожных рабочих, - сообщили в Комитете внешнего благоустройства.На дорогах города за сутки использовано 912 тонн противогололедных материалов. С начала сезона дорожные службы использовали более 21 тысячи тонн противогололедной смеси.