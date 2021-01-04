Ульяновские студенты устроили откровенную фотосессию по случаю закрытия сессии. Нескромные фотографии появились на неофициальной странице Ульяновского института гражданской авиации в социальной сети накануне Нового года. Об этом сообщает ulpressa.ru.- Ребята с УИГА умеют качественно закрывать сессию, а потом с таким же качеством отдыхать, - утверждает автор публикации.Отметим, что фотографии, оказавшиеся в интернете, начали живо обсуждать в соцсетях. Комментарии разнились. Кто-то восхищался фигурами девушек и отмечал, что студенты молодцы, что находят время не только на учебу, но и на отдых. Другие же негативно отнеслись к фотосессии, отметив, что они не в лучшем свете выставили свой вуз.