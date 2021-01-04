В первом матче 2021 года УНИКС в рамках Единой лиги ВТБ на своей площадке принимал саратовский \\"Автодор\\". В матче не смог принять участие лидер казанцев Айзея Канаан. У него родилась дочь и руководство клуба решило дать игроку время побыть с семьей. Зато вернулись в состав Смит и Клименко.Первая половина матча проходила в равной борьбе. По началу гости даже шли впереди, но затем казанцы оторвались на 8 очков. Саратовцы пытались отыграться и даже сократили отрыв до 3 очков, но в концовке второй четверти УНИКС вновь сделал преимущество комфортным - 43:34.Все вопросы о победителе были сняты в третьей четверти, когда перевес казанцев достиг 22 очков. Вернуться в игру \\"Автодору\\" уже не удалось. УНИКС только наращивал свое превосходство. Как итог - 94:65 в пользу казанской команды.- Мы наконец-то были серьезны сегодня. Играли с желанием и энергией. Смогли навязать высокие скорости, поэтому, мне кажется, мы смогли доминировать сегодня. Но, я думаю, что сегодня у «Автодора» был плохой день, у ведущих игроков просто не полетели броски. И поэтому нам было легче. Но, конечно, наша игра в защите была ключевым моментом сегодня, - прокомментировал итог матча наставник УНИКСа Димитрис Прифтис.